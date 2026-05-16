Maltempo Emilia-Romagna: temporali tra Ravennate e Ferrarese, torna la neve in Appennino | FOTO

L’Emilia-Romagna si è risvegliata sotto il respiro inquieto di una poderosa perturbazione nordatlantica, arrivata sull’Italia con tutta la sua energia. Nella mattinata di oggi, sabato 16 maggio, il maltempo ha già mostrato il suo volto più intenso, preludio di una giornata destinata a coinvolgere l’intero Paese con piogge abbondanti e fenomeni localmente violenti. Nel Ravennate, il cielo si è fatto improvvisamente scuro e minaccioso: un forte temporale ha attraversato le campagne e i centri abitati tra Lugo, Bagnacavallo, Massa Lombarda e Alfonsine, spingendosi fino ad Argenta e Portomaggiore, nel Ferrarese. Lampi, rovesci e raffiche di vento hanno trasformato per ore il paesaggio in uno scenario cupo e battuto dall’acqua.

Intanto, sull’Appennino, il brusco crollo delle temperature ha riportato un’atmosfera pienamente invernale, fuori stagione. La neve è tornata protagonista in diverse aree montane, con scenari insolitamente bianchi per la seconda metà di maggio. A Passo del Lupo e al Lago della Ninfa, nel Modenese, la mattina si è aperta con un paesaggio imbiancato: neve fresca attorno ai 1500 metri, alberi coperti di bianco e silenzio ovattato tra le montagne. Un paesaggio decisamente innevato si registra al Rifugio Battisti, nel Reggiano, a 1761 metri di quota, così come a Prato della Cipolla, al confine con il Piacentino, dove a 1585 metri la nevicata ha imbiancato prati e sentieri. Fiocchi di neve stanno cadendo anche sull’Appennino bolognese, in particolare nella zona del Corno alle Scale, dove il manto nevoso si sta lentamente depositando oltre i 1500 metri. Nel Parmense, invece, si segnala una leggera spolverata a Pratospilla, attorno ai 1350 metri, mentre a Cerreto Laghi, nel Reggiano, le precipitazioni nevose hanno interessato le quote più alte fin dalle prime ore del mattino, con un’atmosfera sospesa tra inverno e primavera. Un quadro complessivo che conferma la forte instabilità della perturbazione in transito, capace di portare piogge intense a valle e neve tardiva in Appennino, ridisegnando in poche ore il volto del territorio.

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