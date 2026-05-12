Maltempo Emilia Romagna, veloci rovesci e temporali: l’arrivo del Maestrale porterà un calo delle temperature | VIDEO

Rovesci e temporali si sono formati tra colline del Reggiano, pedemontana modenese e bolognese e sulla pianura del Bolognese orientale verso il Ravennate. Finora sono caduti 11mm a Bubano, 6mm al Passo Croce Arcana, 5mm a Lugo e Fusignano. A Lugo, il temporale ha portato un’intensa grandinata, con un calo della temperatura da +22 a +16°C. Questi rovesci si spostano velocemente verso est e saranno seguiti da un cambio di ventilazione, passando da venti di Libeccio a venti di Maestrale. Ciò favorirà un calo delle temperature sulla regione. Già nel corso del pomeriggio, però, tornerà a splendere il sole sul territorio regionale.

Maltempo Emilia Romagna, temporale con grandine a Lugo

Forte vento a Riccione: crolla un grosso ramo

Questa mattina alle 10, a causa del forte vento, un grosso ramo di un tiglio è caduto su viale Vittorio Emanuele a Riccione, nel Riminese, obbligando il Comune a chiudere la via. Il distacco, spiega l’amministrazione, ha interessato una porzione significativa della pianta, che è precipitata sulla carreggiata occupando gran parte della sede stradale. La Polizia locale ha disposto la chiusura momentanea del tratto di strada sia al traffico che ai pedoni, mentre le squadre dei giardinieri di Geat si sono messe al lavoro per sezionare e rimuovere la parte della pianta caduta sulla strada. Il Comune fa sapere che la circolazione potrà tornare alla normalità non appena la strada sarà completamente sgomberata e rimessa in piena sicurezza.

Nel frattempo, l’invito alla cittadinanza è di “prestare la massima attenzione durante gli spostamenti all’aperto in presenza di raffiche di vento particolarmente intense. Si ricorda che per la giornata di oggi la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna ha diramato un’allerta gialla”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.