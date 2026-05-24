Maltempo, eventi alluvionali in Romania per nubifragi estremi: auto bloccate, sottopassi allagati e alberi abbattuti | VIDEO

Violente grandinate, piogge torrenziali e flash flood hanno colpito le aree di Râmnicu Vâlcea e Pitești in Romania, dove in pochi minuti le strade si sono trasformate in veri e propri fiumi, mentre il traffico è andato completamente in tilt. La tempesta ha avuto caratteristiche da ‘nubifragio‘, con accumuli importanti di pioggia in un breve lasso di tempo e forti raffiche di vento che hanno abbattuto alberi che si sono riversati sulla carreggiata e anche sulle auto. A Râmnicu Vâlcea, il mix esplosivo tra grandine e violenti acquazzoni ha provocato allagamenti improvvisi su diverse strade, con tratti completamente bloccati e circolazione deviata o interrotta. In passato, episodi simili hanno già compromesso viabilità, cortili e scantinati, con l’acqua che in alcune zone ha raggiunto circa 1 metro sulla sede stradale, valicando di gran lunga la capacità delle reti fognarie.

Le aree più vulnerabili, come Maternitate, Remus Bellu, Fețeni o il sottopasso Hervil, vanno in tilt quasi automaticamente dopo ogni episodio di questo tipo, diventando veri punti critici per il traffico. Per far fronte alla situazione, l’ISU Vâlcea ha mobilitato rapidamente anche il personale fuori servizio, aumentando gli effettivi e intervenendo con più idrovore per scaricare l’acqua da incroci, sottopassi e avvallamenti.

A Pitești, la tempesta ha colpito con raffiche di vento e intense precipitazioni, trasformando in breve tempo le strade in veri e propri torrenti, con l’acqua che ha invaso anche in questo caso carreggiate, cortili e numerosi scantinati. Secondo i dati aggiornati, si sono registrati oltre 50 l/m² in un breve lasso di tempo, quantità sufficienti a provocare alluvioni lampo e a bloccare temporaneamente il traffico sulle arterie principali. Le forti raffiche hanno fatto crollare alberi su diverse auto, richiedendo decine di interventi dei vigili del fuoco per liberare le strade e rimuovere i tronchi caduti.

Anche in Oltenia e nel sud della Muntenia, comprese le contee di Vâlcea e Argeș, questi violenti temporali sono stati responsabili di alluvioni lampo in città, per via di un inevitabile sovraccarico idraulico. Sebbene questi episodi siano relativamente frequenti durante la stagione estiva, il loro impatto rimane devastante a causa delle reti fognarie inadeguate, sistemi di scolo insufficienti e opere idrauliche sottostimate.