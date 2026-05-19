Maltempo, forte temporale su Messina e Reggio Calabria: tuoni come bombe, pioggia torrenziale e blackout elettrici

Metà maggio come fine gennaio. Piove a dirotto oggi a Messina e Reggio Calabria, a cavallo dello Stretto di Messina, con forti temporali nelle ore centrali della giornata. La temperatura è piombata a +15°C, un valore eccezionale per le ore diurne di metà maggio e perfettamente in linea con le temperature medie invernali. Dopotutto è da giorni che fa molto freddo in riva allo Stretto (ieri minime di addirittura +11°C), e continua a piovere a dirotto nel contesto di un 20206 che vuole battere ogni record assoluto con proporzioni eccezionali dopo un primo trimestre straordinario in cui era già caduta tutta la pioggia che solitamente cade da un anno intero.

Oggi, fino al momento, abbiamo 13mm a Messina e 7mm a Reggio Calabria, ma sta piovendo a dirotto con tuoni, fulmini e conseguenti blackout elettrici. Piove in tutta l’area peloritana, in Aspromonte e nella piana di Gioia Tauro, oltre che sulla Costa Viola. Il mar Tirreno sta sfornando forti temporali che continueranno anche nel pomeriggio. Il maltempo continua!

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