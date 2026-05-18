Maltempo, forti temporali con nubifragi e grandine tra Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli: colpita anche Milano

Proseguono i temporali al Nord Italia, che in questo momento stanno interessando il Piemonte orientale, tra le province di Novara, Vercelli e Alessandria, e la Lombardia occidentale, dove stanno colpendo in pieno anche Milano, oltre al Varesotto e al Pavese. Altri temporali sono in atto sulla pedemontana veneta-friulana. Un intenso temporale sta interessando Milano, in particolare i settori meridionali e orientali della città, con pioggia, tuoni fortissimi e raffiche di vento fino a 50km/h, e una temperatura di +16°C, mentre grandinate sparse sono segnalate in varie località del Piemonte, con le temperature che si aggirano sui +14-15°C.

I dati pluviometrici più rilevanti finora nelle zone colpite dai temporali indicano: 28mm a Cornuda, 23mm ad Alberone, 22mm a Colmaggiore, 18mm a Fossano, Vittorio Veneto, 16mm a Vidigulfo, Santa Maria della Versa, 15mm a Tricerro, 11mm a Torino, Moro di Locate Triulzi, Montechiaro d’Asti, 10mm a Cuneo.

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