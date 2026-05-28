Maltempo, forti temporali e grandinate tra Marche ed Emilia Romagna: strade imbiancate e intensa attività elettrica | VIDEO

Come previsto, nella notte i temporali in discesa dal Nord Italia hanno raggiunto anche il medio Adriatico, causando un marcato aumento dell’instabilità tra Emilia Romagna e Marche. I nuclei più intensi si sono concentrati soprattutto sulle zone interne, dove si sono sviluppate celle temporalesche di forte intensità. Sull’Appennino romagnolo e nell’entroterra marchigiano sono state segnalate forti grandinate, per fortuna con chicchi di piccole dimensioni ma in grado di imbiancare strade e campagne in pochi minuti. Colpite in particolare aree interne come Urbino e Cingoli, dove i fenomeni sono risultati a tratti intensa, accompagnati da pioggia battente e un repentino calo delle temperature.

Numerosissime anche le fulminazioni associate al sistema temporalesco, con una vivace attività elettrica ben visibile soprattutto sulle colline marchigiane. Vi invitiamo a guardare il video di Francesco Gennari proveniente dalla zona di Urbino, che mostra chiaramente la grandinata e la frequente presenza di fulmini sopra l’entroterra adriatico.

Maltempo, forti temporali e grandinate tra Marche ed Emilia Romagna

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