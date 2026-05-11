Maltempo, forti temporali tra Lombardia e Triveneto: tornado causa danni a Villorba, grandine grossa a Gruaro | VIDEO

Iniziano a formarsi i primi forti temporali al Nord Italia, tra Lombardia orientale e settentrionale e Triveneto. Particolarmente colpita la provincia di Treviso, dove vengono segnalate grandinate e anche un possibile tornado a Villorba. Il vortice, probabilmente nascosto nella pioggia, è stato rapido e avrebbe colpito una fascia ristretta. Secondo quanto riporta “Tornado in Italia”, la tromba d’aria avrebbe provocato danni ad un capannone, alberi spezzati e un gazebo fatto volare per metri. Inoltre, grandine di media-grossa taglia si è abbattuta su Gruaro, nel Veneziano.

Tra i dati pluviometrici più rilevanti della giornata finora in Lombardia, segnaliamo: 49mm a Dongo, 44mm a Gravedona, 38mm a Somaggia di Samolaco, 37mm a Colere, Montecampione, 34mm a Gera Lario, 35mm a Borno, 34mm a Valcanale di Ardesio.

I temporali che hanno colpito il nord della Lombardia hanno sconfinato anche in Piemonte, interessando anche Verbania, dove si è abbattuta una violenta grandinata che ha imbiancato le strade, come dimostrano le immagini.

Maltempo Piemonte, violenta grandinata imbianca Verbania

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