Maltempo, forti temporali tra Veneto e Friuli: nubifragi e grandine

Si riaccende l’instabilità pomeridiana sul Nord Italia, con temporali molto intensi in atto nel Veneto orientale, precisamente a nord di Treviso, e nel Friuli settentrionale. Elevato il rischio di nubifragi, grandine e forti raffiche di vento. Tra i dati pluviometrici più rilevanti in queste zone finora, segnaliamo: 15mm a Castana, 14mm a Tonezza del Cimone, 13mm a Casera Pian dei Grassi, Oseacco di Resia. Attenzione perché i nuclei temporaleschi sono in moto verso est, portando ancora il rischio di fenomeni intensi.

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