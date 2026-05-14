Maltempo Francia, grandine e crollo termico: Beauvais precipita a +7°C sotto violenti temporali | FOTO

Il maltempo sta assumendo caratteristiche quasi invernali tra Somme, Oise e Île-de-France, dove le grandinate hanno imbiancato strade e campi nel giro di pochi minuti

Maltempo Francia grandine 14 maggio

Una severa ondata di maltempo sta colpendo il nord della Francia, con una linea temporalesca particolarmente intensa che nelle ultime ore ha attraversato la Somme e il sud dell’Oise, lasciando dietro di sé scenari quasi invernali. Grandinate fitte e persistenti hanno imbiancato strade e campi, mentre le temperature sono crollate nel giro di pochi minuti. Il caso più eclatante si registra a Beauvais, dove una violenta grandinata ha fatto precipitare la temperatura fino a soli +7°C, un valore decisamente anomalo per la metà di maggio.

In questo periodo dell’anno, infatti, le medie stagionali si attestano generalmente tra i +17 e i +19°C, rendendo l’episodio ancora più significativo dal punto di vista meteorologico. Il brusco raffreddamento è stato accompagnato da rovesci temporaleschi e forti raffiche di vento, determinando condizioni tipicamente autunnali, se non addirittura invernali.

Grandine Francia 14 maggio

Il maltempo non è destinato a finire qui. Il fronte perturbato sta avanzando rapidamente verso sud-est e, secondo gli ultimi aggiornamenti, raggiungerà il nord dell’Île-de-France e l’area di Parigi entro il primo pomeriggio. Météo-France, il servizio nazionale meteorologico francese, ha già emesso un’allerta gialla per temporali su tutta la regione, segnalando un rischio concreto di fenomeni intensi, tra cui grandinate localizzate e precipitazioni abbondanti.

Le zone di Meaux ed Évry risultano tra le più esposte al passaggio della linea temporalesca, ma l’intera area parigina potrebbe essere interessata da rovesci e da un sensibile calo delle temperature. Il quadro sinottico resta quindi dinamico e potenzialmente critico anche nelle prossime ore, con un’atmosfera ancora fortemente instabile pronta a generare nuovi fenomeni intensi.

 

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