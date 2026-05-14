Maltempo Francia, grandine e crollo termico: Beauvais precipita a +7°C sotto violenti temporali | FOTO

Una severa ondata di maltempo sta colpendo il nord della Francia, con una linea temporalesca particolarmente intensa che nelle ultime ore ha attraversato la Somme e il sud dell’Oise, lasciando dietro di sé scenari quasi invernali. Grandinate fitte e persistenti hanno imbiancato strade e campi, mentre le temperature sono crollate nel giro di pochi minuti. Il caso più eclatante si registra a Beauvais, dove una violenta grandinata ha fatto precipitare la temperatura fino a soli +7°C, un valore decisamente anomalo per la metà di maggio.

In questo periodo dell’anno, infatti, le medie stagionali si attestano generalmente tra i +17 e i +19°C, rendendo l’episodio ancora più significativo dal punto di vista meteorologico. Il brusco raffreddamento è stato accompagnato da rovesci temporaleschi e forti raffiche di vento, determinando condizioni tipicamente autunnali, se non addirittura invernali.

Il maltempo non è destinato a finire qui. Il fronte perturbato sta avanzando rapidamente verso sud-est e, secondo gli ultimi aggiornamenti, raggiungerà il nord dell’Île-de-France e l’area di Parigi entro il primo pomeriggio. Météo-France, il servizio nazionale meteorologico francese, ha già emesso un’allerta gialla per temporali su tutta la regione, segnalando un rischio concreto di fenomeni intensi, tra cui grandinate localizzate e precipitazioni abbondanti.

Le zone di Meaux ed Évry risultano tra le più esposte al passaggio della linea temporalesca, ma l’intera area parigina potrebbe essere interessata da rovesci e da un sensibile calo delle temperature. Il quadro sinottico resta quindi dinamico e potenzialmente critico anche nelle prossime ore, con un’atmosfera ancora fortemente instabile pronta a generare nuovi fenomeni intensi.