Maltempo Francia, grandine e violenti temporali nel Béarn: Arudy colpita in pieno | VIDEO

Un violento temporale ha colpito nelle ultime ore la zona di Arudy, nel Béarn, dove sono state segnalate vere e proprie grandinate accompagnate da intensa attività elettrica e forti rovesci. Le immagini diffuse sui principali media mostrano strade imbiancate dai chicchi di ghiaccio e precipitazioni particolarmente abbondanti in pochi minuti. Il peggioramento si inserisce in un contesto di marcata instabilità sui Pirenei Atlantici, dove le celle temporalesche stanno assumendo carattere localmente intenso. Oltre alla grandine, si registrano raffiche di vento e accumuli pluviometrici elevati, con il rischio di disagi e danni estesi.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, i fenomeni più violenti tendono a spostarsi rapidamente, ma il rischio non può dirsi ancora esaurito. Nelle prossime ore potranno svilupparsi nuovi rovesci temporaleschi, ancora accompagnati da grandine e piogge intense, soprattutto sotto le celle temporalesche più attive.