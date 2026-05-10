Maltempo Francia: supercelle e grandinate eccezionali tra Haute-Garonne e Ariège | FOTO e VIDEO

Sui settori sud-occidentali della Francia si sono sviluppate celle temporalesche a carattere grandinigeno tra l’Alta Garonna e l’Ariège, con un asse che tende a risalire in direzione dell’area metropolitana di Tolosa, dove si osservano localmente ‘firme’ tipiche di supercelle sia sui radar e sia nei report dal ‘campo’. Il contesto meteorologico resta tutt’ora molto favorevole a fenomeni intensi, con marcata instabilità, grandine e raffiche di vento su buona parte dell’Occitanie anche la serata odierna. I settori nei pressi di Tolosa risultano già interessati da violenti temporali, con segnalazioni di grandinate tra Saint-Lys, Muret e il settore sud-occidentale. Comuni come Fontenilles si trovano ora lungo la traiettoria di queste celle, con un rischio concreto di nuove grandinate.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, il movimento principale dei nuclei temporaleschi si orienta verso l’asse dell’A64, già colpita ultimamente da fasi temporalesche capaci di produrre veri e propri ‘tappeti’ di ghiaccio al suolo.

Anche più a sud, tra Haute-Garonne e Ariège, sono stati osservati temporali a struttura supercellulare, capaci di mantenere un’intensità elevata per diverse decine di minuti. Queste supercelle hanno già determinato grandine di dimensioni significative, fino a diversi centimetri di diametro, con danni a tetti, veicoli parcheggiati all’aperto e colture agricole.

Il quadro meteo nel sud-ovest della Francia resta comunque ancora favorevole allo sviluppo di nuovi violenti temporali, con scenari che prevedono grandine, forti raffiche di vento e rischio di flash flood.