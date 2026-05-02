Maltempo Francia, temporale supercellulare colpisce Pau: grandine fino a 3 cm provoca danni a veicoli e strutture nel Sud-Ovest

Nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 2 maggio, una violenta grandinata ha colpito l’area di Pau, nei Pirenei Atlantici, con chicchi stimati tra 2 e 3 cm di diametro. Il fenomeno è stato causato da un temporale con caratteristiche supercellulari sviluppatosi ai piedi dei Pirenei, in un contesto atmosferico caldo e instabile favorevole a questo tipo di evoluzione. Il sistema perturbato responsabile della grandinata fa parte di una più ampia linea temporalesca ben organizzata in movimento da ovest verso est sulla Francia sud-occidentale. Le celle più intense hanno prodotto precipitazioni abbondanti, raffiche di vento superiori a 70-80 km/h e attività grandinigena confermata su diversi settori. Il peggioramento rientra in una fase di instabilità prevista per il weekend su gran parte della metà occidentale del territorio francese.

I chicchi osservati, con diametri compresi tra 2 e 3 centimetri, rientrano nella categoria della grandine “forte”, in grado di provocare danni localizzati a vetri fragili, carrozzerie di veicoli non riparati, coperture leggere e colture. Dimensioni simili sono tipiche dei temporali supercellulari o altamente organizzati, nei quali la rotazione interna genera correnti ascensionali intense capaci di trattenere i chicchi in quota più a lungo, permettendone l’accrescimento.

La zona di Pau e dei Pirenei Atlantici è storicamente esposta a episodi grandinigeni significativi durante la stagione primaverile ed estiva, quando l’aria calda e umida proveniente dall’Atlantico incontra il sollevamento orografico della catena montuosa.