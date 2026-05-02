Maltempo Francia, temporali esplosivi tra Île-de-France e Oise: oltre 4.000 fulmini e piogge intense | FOTO

Dopo una giornata insolitamente calda per la fine di aprile–inizio maggio, con temperature spesso comprese tra +24 e +26°C all’ombra su Île-de-France e Oise, l’atmosfera è diventata fortemente instabile nel tardo pomeriggio di venerdì 1° maggio 2026. Come previsto, i primi temporali si sono sviluppati in serata, intensificandosi rapidamente mentre avanzavano su Val-d’Oise, Seine-et-Marne e gran parte dell’Oise, in un contesto di allerta gialla. Le celle temporalesche si sono rivelate decisamente intense, a tratti accompagnate da grandine, ma con distribuzione estremamente irregolare.

In Seine-et-Marne si sono registrati fino a 40 mm nei pressi di Moissy-Cramayel, 25 mm a Servon e 23 mm a Torcy, mentre nell’Oise si sono raggiunti i 23 mm a Saint-Arnoult e i 22 mm a Sacy-le-Grand. A poca distanza, però, i quantitativi crollano: Parigi e Magnanville si fermano a circa 7 mm, a conferma della natura localizzata di questi fenomeni.

L’elemento più spettacolare è stato senza dubbio l’intensa attività elettrica. Nella sola giornata del 1° maggio sono stati registrati oltre 4.000 fulmini tra Île-de-France e Oise, con quest’ultima area al primo posto in Francia per numero di scariche. Solo nell’Oise si contano 2.241 fulmini, con picchi tra Méru, Chambly e Sacy-le-Grand, mentre la Seine-et-Marne ne registra 1.675. Più contenuta ma comunque significativa l’attività su Val-d’Oise e sull’area parigina.

Tra le scariche più rilevanti spicca un fulmine da circa 278 kA nei pressi di Fontaine-Chaalis, un valore che indica un’energia eccezionale, associata a un lampo abbagliante e a un boato percepibile a chilometri di distanza. Un episodio che, per intensità, si colloca già nella fascia alta della climatologia di maggio, periodo in cui la stagione temporalesca è solo agli inizi.

Il bilancio è quello di un episodio tipicamente primaverile ma localmente intenso, capace di alternare nubifragi e cieli appena minacciosi nel giro di pochi chilometri. E la fase instabile non è finita: nuovi temporali sono attesi già domenica, con il rischio di rovesci intensi e fenomeni localmente violenti.