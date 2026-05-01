Maltempo Francia, violento temporale su Parigi, piogge intense e grandine: le zone più colpite | VIDEO

Un rapido ma intenso temporale ha attraversato Parigi nelle ultime ore, scaricando forti piogge in pochi minuti e causando allagamenti localizzati soprattutto nelle zone più basse della città. La fase più attiva si è ormai spostata verso nord e verso est, dove i fenomeni risultano ancora più intensi. In particolare tra Val-d’Oise e Seine-et-Marne si stanno sviluppando celle temporalesche accompagnate da grandine e raffiche di vento, mentre il sistema si dirige progressivamente verso l’Oise.

Alla base di questa situazione c’è un’atmosfera molto instabile, con temporali che tendono a rigenerarsi e a muoversi lentamente. Una dinamica che aumenta il rischio di forti accumuli di pioggia in poco tempo, soprattutto nelle aree urbane dove il deflusso dell’acqua è più difficoltoso.

Nel cuore di Parigi il passaggio è stato breve ma sufficiente per provocare disagi alla circolazione, con strade allagate e sottopassi temporaneamente impraticabili. Tuttavia, il rischio resta elevato nelle zone periferiche e nelle aree più esposte, dove i fenomeni possono risultare più violenti.

Le prossime ore restano quindi da monitorare con attenzione, in particolare per il rischio di grandinate e raffiche di vento localmente forti nelle aree a nord della capitale.