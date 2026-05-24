Maltempo, frane e allagamenti a Yongchuan: almeno 3 morti e 17 dispersi dopo le piogge torrenziali

Almeno 3 persone sono morte e altre 17 risultano disperse dopo che le forti piogge hanno provocato frane nel distretto di Yongchuan, nella municipalità di Chongqing, in Cina. Il dato conferma la gravità di un evento meteorologico che ha trasformato il maltempo in una crisi con pesanti conseguenze umane. Le precipitazioni intense hanno colpito Yongchuan con effetti visibili anche sul territorio urbano. Nell’immagine si vedono strade allagate, acqua fangosa che ha invaso la carreggiata e veicoli parzialmente sommersi, un quadro che restituisce la portata dell’emergenza che accompagna le frane provocate dalla pioggia.

Il bilancio provvisorio

Il bilancio, al momento, parla di almeno 3 morti e 17 dispersi. Si tratta di un dato che concentra l’attenzione sulla dimensione più rilevante della notizia: l’impatto diretto sulle persone coinvolte e la severità delle conseguenze causate dal maltempo nel distretto di Yongchuan.

L’episodio si è verificato a Chongqing, grande area urbana della Cina, dove le forti piogge hanno innescato frane capaci di colpire infrastrutture, viabilità e aree abitate. Il caso di Yongchuan evidenzia come eventi di questo tipo possano aggravarsi rapidamente, passando dalle precipitazioni all’interruzione della normale vita quotidiana e a un pesante bilancio umano.

Un quadro segnato da frane e inondazioni

La scena documentata dall’immagine mostra un contesto segnato da allagamenti estesi: l’acqua copre la strada, lambisce gli edifici e intrappola le auto, mentre le frane segnalate dal bilancio umano confermano che l’emergenza non riguarda soltanto gli allagamenti urbani, ma un dissesto più ampio causato dalle piogge torrenziali.

La notizia di maggiore rilievo resta il numero delle vittime e dei dispersi: almeno 3 morti e 17 persone disperse dopo le forti piogge che hanno colpito Yongchuan, nel territorio di Chongqing, in Cina. È questo il dato che sintetizza la gravità dell’accaduto e che definisce la portata della tragedia.