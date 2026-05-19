Maltempo Friuli, intervento urgente per frana rocciosa a Forni Avoltri

La Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia ha disposto con massima urgenza un intervento da 600mila euro per mettere in sicurezza la viabilità comunale tra Sigilletto e Collina, nel comune di Forni Avoltri, colpite dagli violenti eventi meteo nella notte del 15 maggio scorso, che hanno causato il distacco di ingenti volumi di materiale lapideo dal versante che sovrasta la strada. Lo fa sapere in una nota l’assessore regionale alla Protezione Civile, Riccardo Riccardi, spiegando che l’intervento serve a garantire la continuità dei collegamenti evitando l’isolamento delle frazioni di Collina e Collinetta, tutelare l’incolumità della popolazione e assicurare il transito in sicurezza, anche dei mezzi di soccorso e del trasporto pubblico locale.

A seguito del sopralluogo effettuato dai tecnici regionali il 16 maggio, continua Riccardi, è stata accertata una situazione di elevata criticità del versante, caratterizzato dalla presenza di masse rocciose instabili e dal concreto rischio di ulteriori distacchi, aggravato dalle condizioni meteorologiche avverse. L’intervento straordinario autorizzato prevede, tra le principali opere, la pulizia e il disgaggio del versante, il taglio della vegetazione instabile, la realizzazione di una barriera paramassi lunga circa 60 metri e la predisposizione, se necessario, di una viabilità provvisoria di servizio per garantire il collegamento con la frazione di Collina durante l’esecuzione dei lavori.