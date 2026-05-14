Maltempo Friuli, nelle prossime ore possibili ancora rovesci e temporali

Una saccatura sta affondando verso l’Europa centro-occidentale e determina la formazione di una depressione al suolo sulla Pianura Padana occidentale. Questo favorisce l’afflusso in quota di correnti umide e sostenute sudoccidentali e al suolo sull’Adriatico di Scirocco. Lo rende noto la Sala Operativa Regionale della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, che aggiunge che nelle prossime ore sarà possibile l’arrivo del flusso umido Sciroccale fino alla costa. A causa di questo sarà possibile lo sviluppo di rovesci e temporali sparsi, specie tra bassa pianura, costa e Isontino, dove qualcuno potrà essere localmente più forte. Poi, fino alla notte, saranno ancora possibili rovesci sparsi e locali temporali, che progressivamente si concentreranno sulla zona montana e orientale.

Dalle 12:00 non sono pervenute alla Sala Operativa Regionale e al NUE112 segnalazioni di criticità sul territorio legate all’allerta in corso. In serata è previsto il picco di marea che a Grado intorno alle ore 20:20 potrà raggiungere 109cm sullo zero mareografico di Punta Salute.

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