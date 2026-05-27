Maltempo Friuli, primi temporali nel pomeriggio: piogge e grandine sulle Alpi Giulie e in Carnia | VIDEO

L’anticiclone si sta ritirando parzialmente verso il Mediterraneo occidentale, favorendo sul Friuli Venezia Giulia l’afflusso di correnti più fresche e umide che determinano instabilità. Lo rende noto la Sala Operativa Regionale della Protezione Civile, evidenziando che nel corso delle prime ore del pomeriggio si sono sviluppati i primi temporali sulla zona montana, soprattutto sulle Prealpi Carniche, e un forte temporale oltre il confine con la Slovenia. Intorno alle ore 17:00 si sono sviluppati due forti temporali in Carnia e sulle Alpi Giulie, contraddistinti da forti piogge localizzate e da grandinate. Gli accumuli più rilevanti si registrano a Malga Valine e Passo Predil con rispettivamente 15 e 17mm. La raffica di vento più intensa si è registrata a Forni di Sopra con 68km/h.

Da inizio evento non sono pervenute alla Sala Operativa Regionale e al NUE112 segnalazioni di criticità sul territorio legate all’allerta in corso.

L’evoluzione per le prossime ore

Nelle prossime ore, il temporale in Carnia si sposterà verso le Prealpi Carniche e poi, se l’inibizione della convezione non sarà troppo forte, traslerà verso l’alta pianura pordenonese. Il temporale sulle Prealpi Giulie dovrebbe correre sul confine con la Slovenia, coinvolgendo possibilmente il Goriziano, per poi spostarsi definitivamente verso est. In entrambi i casi saranno possibili grandinate di piccole-medie dimensioni e forti raffiche di vento. Sulle altre zone la probabilità di temporali sarà più bassa ma non nulla. Miglioramento in serata.

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