Maltempo Friuli Venezia Giulia, funnel cloud o tornado? Violento temporale e spettacolare vortice nel cielo: ecco spiegato il fenomeno osservato | FOTO

Una spettacolare funnel cloud, la classica nube a imbuto, è comparsa oggi nel cielo del Friuli Venezia Giulia durante un violento temporale grandinigeno (foto da Tornado in Italia). Si tratta di un vero e proprio ‘accenno di tornado’: un vortice visibile che scende dalla base della nube ma non arriva a toccare il suolo, motivo per cui non viene classificato come tornado o tromba d’aria. La sua presenza è però un chiaro segnale di forte instabilità atmosferica e di un temporale particolarmente organizzato, capace di produrre rovesci intensi, raffiche di vento e grandine.

Quindi, ricapitolando, solo quando l’imbuto arriva a toccare il suolo, spesso accompagnato da un piccolo ‘debris cloud’, la nuvoletta di polvere e detriti sollevata dal vento, il fenomeno viene classificato come tornado o tromba d’aria a tutti gli effetti, con la possibilità di causare danni a case, alberi e strutture leggere, cosa che fortunatamente non è avvenuta in questo caso.

Questo però non significa che una funnel cloud sia sempre innocua. Il temporale che la genera è spesso molto intenso e può comunque scaricare grandine di varie dimensioni, piogge brevi ma violente, colpi di vento e fulmini frequenti. La presenza di una nube a imbuto indica che all’interno della cella temporalesca è in atto una dinamica piuttosto complessa, con correnti verticali robuste e rotazione ben strutturata.

Per questo, pur trattandosi di un fenomeno affascinante da osservare e fotografare a distanza di sicurezza, è sempre consigliabile evitare di sostare all’aperto sotto il temporale, vicino a strutture esposte o in zone facilmente soggette ad allagamenti.

Riconoscere la differenza permette di osservare questi spettacoli naturali con maggiore consapevolezza, senza panico ma con il rispetto dovuto a fenomeni che nascono comunque da temporali potenzialmente severi.

In caso di funnel cloud, la prudenza resta la stessa consigliata per qualsiasi forte temporale: ripararsi in edifici solidi, evitare campi aperti e seguire gli aggiornamenti ufficiali, lasciando la caccia alle immagini più spettacolari a chi lo fa con strumenti, esperienza e distanza di sicurezza adeguati.

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