Maltempo Friuli Venezia Giulia, grandinate furiose e accenno di tornado: colpiti Osoppo e Pordenonese, nubi mammatus spettacolari | FOTO

Nel corso del pomeriggio odierno, i cieli sul Friuli Venezia Giulia diventano improvvisamente teatro di violenti temporali, grandinate furiose e nubi spettacolari da manuale di meteorologia. Una giornata che, da ‘semplice instabilità pomeridiana’, si trasforma in un concentrato di fenomeni severi nel giro di pochi minuti, come è possibile osservare dalle straordinarie immagini che arrivano dalla pagina ‘Tornado in Italia‘.

C’è da dire che sul Nord Italia c’erano tutti gli ‘ingredienti’ necessari affinché si verificassero questi episodi di maltempo: aria umida nei bassi strati, temperature in rialzo dopo le schiarite diurne e correnti più fresche in quota hanno creato il mix ideale per l’innesco di violenti temporali intensi nelle ultime ore. Le prime celle si sono sviluppate sui rilievi e si sono spostate rapidamente verso le zone di pianura, dove hanno trovato ulteriore energia.

Difatti, non troppo tempo fa, tra l’alta pianura friulana e il Pordenonese, i radar hanno iniziato a evidenziare nuclei temporaleschi via via più organizzati, con intensità in rapida evoluzione e chiari segnali di fenomeni potenzialmente severi.

A Osoppo, in provincia di Udine, il maltempo è arrivato senza troppi preavvisi: nel giro di pochi minuti la luce è cambiata, il vento si è alzato e le prime gocce sono diventate subito un muro d’acqua e ghiaccio. Cinque minuti che sono bastati per scatenare il caos, con violente raffiche di vento e una grandinata martellante che ha ridotto la visibilità quasi a zero. Strade imbiancate, tombini sotto pressione, rami spezzati: un ‘delirio’ tanto breve quanto intenso, tipico del cuore di un severo temporale.

Poco più a ovest, nei pressi di Valvasone, in provincia di Pordenone, si è generato un fenomeno ancor più particolare: un accenno di tornado. Una nube allungata verso il basso, un funnel parziale che lascia intuire una rotazione, accompagnato da venti turbolenti e cambi repentini di direzione delle raffiche.

Segnali questi che si riconoscono immediatamente: quando la struttura del temporale si organizza, la presenza di forti contrasti e di correnti ben disposte in quota può dar vita rapidamente a fenomeni vorticosi, anche di breve durata ma comunque in grado di provocare danni circoscritti lungo il suo percorso.

Lo spettacolo, però, non si è verificato soltanto al suolo. A Ronchis, in provincia di Udine, sono comparse spettacolari nubi mammatus. Si tratta delle caratteristiche ‘sacche’ pendule che si sviluppano sotto l’incudine del cumulonembo, un segnale inconfondibile della potenza del temporale che le ha generate. In questi casi, il cielo assume un aspetto quasi surreale: una distesa di protuberanze regolari, allo stesso tempo minacciose, illuminate dalla luce del tramonto. È uno di quei momenti in cui la severità del fenomeno convive con uno spettacolo straordinario.

Nel Pordenonese, intanto, un altro centro viene colpito in pieno: San Giorgio della Richinvelda sperimenta una delle grandinate più violente della giornata. I chicchi cadono fitti e rumorosi, rimbalzano su tetti, auto, campi, in alcuni tratti formando uno strato compatto di ghiaccio al suolo. In pochi minuti la temperatura cala sensibilmente, l’aria si fa fredda e il paesaggio assume l’aspetto quasi invernale, nonostante il calendario dica maggio. Per l’agricoltura, in un periodo delicato per colture e vigneti, episodi del genere possono rappresentare un duro colpo, con fogliame lacerato e germogli compromessi.

Quella del 7 maggio è una giornata che racconta molto della nuova ‘normalità’ convettiva di fine primavera sul Nord Italia: pomeriggi apparentemente tranquilli che, in presenza delle giuste condizioni, possono trasformarsi rapidamente in teatro di fenomeni estremi localizzati. Violenti temporali, grandinate improvvise, accenni di vortici e cieli scolpiti da mammatus non sono più eventi eccezionali, ma episodi ricorrenti in stagioni segnate da contrasti termici marcati e atmosfera spesso carica di energia.

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