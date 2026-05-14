Maltempo Friuli Venezia Giulia, grandine violenta su Monfalcone e sull’Isontino: strade imbiancate e allagamenti

Una violenta ondata di maltempo in Friuli Venezia Giulia ha colpito nella serata di oggi, giovedì 14 maggio 2026, diverse località dell’Isontino, con una forte grandinata che ha interessato in particolare Monfalcone. Il fenomeno ha trasformato strade, marciapiedi, cortili, parchi pubblici, vie e piazze in distese bianche, provocando anche allagamenti e disagi alla circolazione. Il peggioramento meteo ha lasciato segni evidenti sul territorio, costringendo cittadini e soccorritori a fare i conti con acqua nelle strade, scantinati invasi e accumuli di grandine al suolo. Le immagini diffuse sui social hanno mostrato la portata dell’evento, con chicchi di dimensioni importanti e scenari insoliti in varie zone comprese tra Gorizia, Ronchi dei Legionari, Staranzano e Monfalcone.

Grandine violenta su Monfalcone: strade e piazze ricoperte di bianco

Il momento più intenso del temporale si è registrato poco prima delle 20, quando la grandine a Monfalcone ha iniziato a cadere con forza sul centro cittadino. Per circa dieci minuti, grossi chicchi hanno colpito l’area urbana, accumulandosi rapidamente su carreggiate, marciapiedi, cortili e spazi pubblici.

In pochi minuti, il paesaggio urbano è cambiato radicalmente. Le strade si sono imbiancate, le piazze sono state ricoperte da uno strato di grandine e i parchi pubblici hanno assunto l’aspetto di distese bianche. Un fenomeno breve ma molto intenso, che ha creato preoccupazione tra i residenti e difficoltà per chi si trovava in strada durante la fase più violenta del temporale.

Isontino colpito dal maltempo: segnalazioni da Gorizia al litorale

La grandinata non ha riguardato soltanto Monfalcone. Il fronte temporalesco ha interessato varie località dell’Isontino, dal Collio fino al litorale, con segnalazioni di accumuli e chicchi di dimensioni rilevanti anche in altri comuni della zona. Tra le aree citate nelle segnalazioni figurano Gorizia, Ronchi dei Legionari e Staranzano, oltre alla stessa Monfalcone. Le immagini pubblicate sui social hanno raccontato un evento diffuso, con strade ricoperte di bianco e accumuli di grandine in più punti del territorio.

Allagamenti nel centro di Monfalcone e disagi alla viabilità

Alla grandine si sono aggiunti anche gli allagamenti a Monfalcone, segnalati in diverse zone del centro. L’acqua ha invaso alcune strade e raggiunto anche diversi scantinati, aumentando i disagi per residenti e attività.

Durante la fase più intensa del temporale, la viabilità è stata resa difficile dalla combinazione di grandine, accumuli d’acqua e visibilità ridotta. Gli automobilisti hanno dovuto procedere con particolare cautela su carreggiate diventate scivolose e in alcuni tratti parzialmente invase dall’acqua.

Dopo la sfuriata, verifiche e ritorno graduale alla normalità

Conclusa la fase più violenta del temporale, la situazione è tornata gradualmente verso la normalità. I segni del passaggio della perturbazione, però, sono rimasti evidenti in più punti del territorio, soprattutto dove la grandine si è accumulata al suolo e dove l’acqua ha provocato allagamenti.

Il quadro resta legato alle verifiche nelle aree interessate dal maltempo sull’Isontino, in particolare per quanto riguarda scantinati, strade e spazi pubblici colpiti dall’acqua e dagli accumuli di grandine. La giornata di oggi conferma l’intensità del peggioramento meteo che ha investito il Friuli Venezia Giulia, con Monfalcone tra le località più colpite.

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