Maltempo Friuli Venezia Giulia, violento temporale a Pravisdomini: tappeto di grandine di 10 cm | FOTO

Violento temporale nella mattinata di oggi a Pravisdomini, in provincia di Pordenone, dove l’intensità dei fenomeni ha dato luogo a una grandinata fitta e persistente, capace di accumulare al suolo quasi una decina di centimetri di ghiaccio. Le immagini che circolano sui social, provenienti in particolare dalla pagina “Segnalazioni Meteo PMG”, mostrano strade e cortili completamente imbiancati, auto che avanzano con difficoltà e marciapiedi trasformati in un vero e proprio tappeto di grandine.

Secondo le testimonianze, il temporale si è sviluppato in pochi minuti, con un rapido aumento della nuvolosità e con l’arrivo di rovesci temporaleschi intensi accompagnati da forti raffiche di vento. Nel clou dei fenomeni la precipitazione ha assunto carattere grandinigeno, con chicchi di piccola e media dimensione ma caduti in quantità eccezionale in un arco temporale molto ridotto, tale da favorire l’accumulo al suolo al pari di una fitta nevicata.

Particolarmente colpito il comparto agricolo, con diversi vigneti della zona che risultano danneggiati dal passaggio della grandine. I produttori segnalano foglie lacerate, germogli spezzati e i primi acini lesionati, con il rischio concreto di un calo della produzione e di possibili problemi fitosanitari nelle prossime settimane, complice la presenza di ferite sui tessuti vegetali. Eventi di questo tipo, sempre più frequenti nelle fasi di marcata instabilità primaverile in particolar modo sul nord Italia, rappresentano una minaccia significativa per le colture pregiate del territorio friulano.

Dal punto di vista meteo, questo ennesimo episodio di severo maltempo è figlio di un contesto di marcata instabilità su buona parte delle regioni settentrionali, con aria umida nei bassi strati e contrasti termici in quota favorevoli allo sviluppo di celle temporalesche piuttosto violente. In presenza di correnti ascensionali particolarmente intense, come nel caso odierno, la grandine può formarsi e rimanere in sospensione più a lungo all’interno della nube, per poi essere rilasciata in ‘blocco’ sul territorio, dando luogo a scenari come quello osservato a Pravisdomini.

Nel corso delle prossime ore il tempo sul Pordenonese tenderà a divenire più variabile, con alternanza di schiarite e nuovi addensamenti, lasciando così spazio ancora a qualche rovescio sparso. I principali modelli di previsione indicano, per i prossimi giorni, il proseguimento di questa fase dinamica, con possibili ulteriori episodi di maltempo soprattutto nelle ore pomeridiane e serali, quando l’energia diurna potrà alimentare nuovi temporali localmente intensi.

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