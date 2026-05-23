Maltempo Giappone, forti piogge sulla prefettura di Okinawa: frane, inondazioni e alberi caduti | VIDEO

A causa delle continue forti piogge causate da una fascia di pioggia lineare sull’isola di Okinawa centro-meridionale e del conseguente aumento del rischio di frane e altri disastri, la prefettura di Okinawa, la più meridionale del Giappone, ha istituito un centro di coordinamento per le emergenze. Secondo quanto comunicato dal centro, una frana e la caduta di alberi si sono verificate vicino alla scuola guida del villaggio di Nakijin, bloccando le strade circostanti. Sono stati confermati allagamenti stradali in diverse località, principalmente nell’isola di Okinawa centro-meridionale.

Nella regione dell’isola di Okinawa, le condizioni atmosferiche sono estremamente instabili a causa dell’influenza del fronte delle piogge e dell’aria umida che vi affluisce. A Janado, nella città di Kumejima, sono stati registrati 72,0mm di pioggia estremamente intensa in un’ora.

Allerte per frane e inondazioni

Secondo l’Osservatorio Meteorologico di Okinawa, alle 20:53 locali di oggi, sabato 23 maggio, sono in vigore allerte frana per le città di Ginowan, Urasoe, Okinawa, Chatan, Kitanakagusuku, Nakagusuku e Nishihara. Sono in vigore allerte per forti piogge (con rischio di frane e allagamenti) e allerte per inondazioni nelle zone centrali e meridionali dell’isola di Okinawa e nell’isola di Kumejima. Le autorità raccomandano ai residenti di rimanere vigili per quanto riguarda le inondazioni nelle zone basse e l’innalzamento del livello dei fiumi fino a tarda notte, e per quanto riguarda le frane fino all’alba del 24 maggio.