Maltempo Grecia, clima estremo tra temporali, grandine e freddo anomalo: raccolti cancellati e temperature fino a +4°C nella regione di Metsovo | FOTO

Maltempo Grecia, campi allagati, agricoltura in ginocchio e temperature quasi invernali fino a +4°C nelle zone montuose dell’Epiro

Maltempo Grecia 22 maggio

Una violenta ondata di maltempo con temporali e grandine ha colpito la Grecia centrale, devastando campi e coltivazioni nelle zone di Domokos e Farsala. Interi appezzamenti di terreno risultano allagati e le colture sono state letteralmente ‘azzerate‘, mentre l’ente assicurativo ELGA ha avviato la conta ufficiale dei danni. Il bilancio per gli agricoltori della regione è drammatica: in poche decine di minuti il maltempo ha cancellato mesi di lavoro, mettendo a rischio il raccolto della stagione.

Il violento temporale, accompagnato da un’intensa grandinata, ha investito il comune di Domokos e in particolare il municipio di Thessaliotida, seminando panico e distruzione tra serre, frutteti e campi coltivati.

Grandine Grecia 22 maggio

Oltre ai danni provocati dal maltempo, balzano agli onori della cronaca le temperature insolitamente basse per il periodo. Nella località di Milia, nel comprensorio di Metsovo, i termometri sono crollati fino a +4°C, valori più tipici di fine inverno che di piena primavera. Freddo anomalo anche nel resto dell’Epiro: +7°C a Eleousa e ad Aspraggeloi, +8°C ad Agia Kyriaki, nel centro di Ioannina e ad Anatoli, mentre Metsovo, Papingo e Tsepelovo si sono fermate anch’esse sugli +8°C.

Maltempo Grecia grandine 22 maggio

Temperature di poco superiori sono state registrate a Dodoni e nelle aree di Katsika e Plikati, con +9°C, e intorno ai +10°C tra Derviziana e Kerasovo. L’episodio di maltempo conferma una stagione primaverile estremamente instabile per la Grecia, con violente ondate di maltempo alternate a brevi fasi di tempo più stabile, ma con ripercussioni sempre più pesanti sul settore agricolo.

 

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