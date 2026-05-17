Maltempo Grecia, devastante grandinata tra Serres e Polykastro: strade come fiumi e invase dal ghiaccio | FOTO e VIDEO

Un violento episodio di maltempo ha colpito nelle ultime ore la Grecia settentrionale, in particolare le aree di Serres e la fascia tra Polykastro e Axioupoli, lasciando dietro di sé vere e proprie scene di devastazione. La tempesta ha avuto origine in poco tempo, scaricando in pochi minuti ingenti quantità di pioggia e grandine. Nella città di Serres, le strade si sono trasformate in veri e propri fiumi in piena, con l’acqua piovana che scorreva impetuosa trascinando detriti e rendendo difficoltosa la circolazione. Scene già viste in passato, ma che continuano a ripetersi con maggiore frequenza e intensità.

Ancora più critica la situazione tra Polykastro e Axioupoli, dove una violenta grandinata ha imbiancato le strade come dopo una fitta nevicata. In alcuni punti, l’accumulo di ghiaccio ha raggiunto diversi centimetri, costringendo la Protezione Civile a intervenire con mezzi spazzaneve per ripristinare la viabilità, un’immagine surreale nel pieno della stagione primaverile.

Pesantissimo il bilancio anche e soprattutto per il settore agricolo. Le prime segnalazioni parlano di danni diffusi a colture di cotone, mais, cereali e girasole, proprio nel momento più delicato del loro sviluppo. In molti casi si teme la perdita totale del raccolto. Una situazione aggravata dal fatto che l’area era già stata colpita nelle settimane precedenti da allagamenti che avevano completamente allagato migliaia di ettari di terreni.

Questa nuova ondata di maltempo rischia dunque di compromettere definitivamente una stagione già segnata. Gli agricoltori sono disperati e denunciano una condizione economica ormai insostenibile. Molti di loro, infatti, non hanno ancora ricevuto i risarcimenti per i danni subiti lo scorso anno a causa di eventi analoghi. Le richieste sono chiare: accelerare le procedure di valutazione dei danni, dichiarare lo stato di emergenza nelle aree più colpite e garantire un’immediata erogazione degli indennizzi. Senza un intervento rapido, avvertono i produttori, il rischio è quello di un collasso dell’economia agricola.