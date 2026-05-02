Maltempo Grecia, neve e gelo da pieno inverno a maggio: Seli a -3,2°C e fiocchi anche sui monti dell’Euritania | FOTO e VIDEO

In Grecia, la primavera sembra essersi presa una pausa: questa mattina Seli si è risvegliata sotto una fitta nevicata, con il termometro sceso fino a -3,2°C, valori che ricordano più dicembre che l’inizio di maggio. Case, alberi e strade del villaggio sono apparsi completamente imbiancati, regalando un paesaggio invernale spettacolare e decisamente insolito per questo periodo dell’anno. Nonostante il maltempo, le strade che collegano Veria e Naousa restano aperte, anche se nelle prime ore del mattino si viaggia con pneumatici invernali. Nel frattempo, Regione e Comune sono al lavoro per sgomberare la neve e spargere sale, sia nel centro abitato sia nell’area del comprensorio sciistico. Anche la Comunità di Seli ha messo a disposizione sacchi di sale nei parcheggi, così da aiutare residenti e visitatori a spostarsi in maggiore sicurezza.

L’episodio non riguarda soltanto la Macedonia centrale: secondo le segnalazioni locali, oggi, 2 maggio, nevica su tutte le aree montuose dell’Euritania, con fiocchi che stanno imbiancando diffusamente crinali e paesi in quota. È una di quelle giornate che ricordano quanto il tempo riesca ancora a sorprendere, riportando per qualche ora un’atmosfera pienamente invernale nel cuore della primavera.

All’origine di questa ondata di freddo c’è l’arrivo di una massa d’aria artica, guidata da una configurazione di ‘blocco‘ sull’Europa, che nelle ultime ore ha fatto scendere le temperature fino a 10-15 gradi sotto la media stagionale in diverse aree dei Balcani.

Le correnti da nord stanno alimentando un fronte freddo che, attraversando la Grecia, mantiene condizioni dal sapore decisamente autunnale, con venti sostenuti e rovesci, anche nevosi sui rilievi del nord e del centro del Paese. Intanto, le temperature massime restano molto contenute, ben lontane dai tipici +20°C di maggio.