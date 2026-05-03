Maltempo Grecia: nevicate intense e violente grandinate imbiancano il Parnaso e il Metsovo | FOTO e VIDEO

La primavera si ferma bruscamente e lascia spazio all’inverno: la giornata odierna, 3 maggio 2026, entra di diritto negli annali meteorologici per un’ondata di freddo tardiva che ha riportato la neve su molte aree montane della Grecia. Dalle vette del Parnaso fino al Metsovo, il paesaggio si presenta completamente imbiancato, con nevicate insistenti e temperature in forte calo nel giro di poche ore. Sul Parnaso, la scena è sorprendente: strade ricoperte di neve, visibilità ridotta e condizioni pienamente invernali. Le immagini diffuse online mostrano un manto nevoso continuo lungo il percorso verso il comprensorio sciistico, mentre la circolazione risulta difficoltosa o intermittente. In diversi tratti è stato necessario l’uso obbligatorio di catene o pneumatici invernali, con segnalazioni locali che parlano di chiusure improvvise della viabilità.

Situazione simile anche a Milia, nel Metsovo, a circa 1.500 metri di quota, dove la neve si è accumulata rapidamente su strade e abitazioni. I video provenienti dall’area documentano rovesci nevosi intensi, con un contesto che ricorda più il pieno inverno che l’inizio di maggio.

Fenomeni particolari si registrano anche nella zona del lago Plastira, dove a Neochori si osserva neve mista a grandine, segnale di un’atmosfera instabile alimentata dall’irruzione di aria fredda in quota.

Alla base di questo episodio c’è un brusco calo termico, con temperature scese fino a 10 gradi in poche ore. Una dinamica che ha favorito il ritorno della neve in montagna, trasformando l’inizio della primavera in un autentico scenario invernale. Un evento raro, ma non impossibile, che conferma quanto possano essere dinamiche e imprevedibili le transizioni stagionali nel Mediterraneo.