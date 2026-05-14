Maltempo in Cina, gravi allagamenti a Jiangmen: le forti piogge sommergono strade e veicoli nel Guangdong | VIDEO

Una violenta ondata di maltempo in Cina ha colpito la provincia del Guangdong, causando gravi allagamenti nella città di Jiangmen. Le forti piogge cadute il 14 maggio 2026 hanno trasformato diverse strade urbane in corsi d’acqua, rendendo difficoltosa la circolazione e creando disagi per automobilisti e residenti. Le immagini mostrano una situazione critica: l’acqua invade completamente la carreggiata, i veicoli procedono lentamente e in alcuni tratti il livello dell’acqua appare abbastanza alto da raggiungere la parte bassa delle automobili. La scena restituisce con chiarezza l’impatto immediato delle precipitazioni intense su un’area urbana densamente trafficata.

Auto in difficoltà e traffico rallentato

Nel filmato si vedono strade completamente sommerse dall’acqua piovana, con auto e mezzi che avanzano con estrema cautela. Il passaggio dei veicoli genera onde lungo la carreggiata, mentre la pioggia continua a cadere riducendo la visibilità e aggravando le condizioni della viabilità.

Alcune automobili appaiono ferme o quasi bloccate nell’acqua, mentre altre cercano di attraversare i tratti allagati a bassa velocità. La presenza di acqua fangosa, il traffico congestionato e la difficoltà nel distinguere i margini della strada evidenziano il rischio per la sicurezza degli automobilisti.

Jiangmen colpita dagli allagamenti urbani

La città di Jiangmen, nel Guangdong, è tra le aree interessate dagli effetti più visibili del maltempo. Gli allagamenti urbani mostrano quanto rapidamente le precipitazioni possano compromettere la mobilità cittadina, soprattutto quando la quantità d’acqua supera la capacità di deflusso delle strade.

In queste condizioni, anche brevi spostamenti possono diventare pericolosi. L’acqua alta può nascondere buche, ostacoli o avvallamenti della strada, mentre la scarsa visibilità e la corrente generata dal movimento dei veicoli aumentano il rischio di incidenti o blocchi improvvisi.

L’episodio di maltempo nel Guangdong conferma la vulnerabilità delle aree urbane di fronte a precipitazioni intense e concentrate. Quando le piogge cadono con forza in poco tempo, le reti di drenaggio possono non riuscire a smaltire l’acqua rapidamente, provocando allagamenti diffusi e disagi immediati.