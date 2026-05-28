Maltempo in Friuli-Venezia Giulia: 37 mm a Barcis, instabilità residua nelle prossime ore

Secondo l’ultimo aggiornamento della Sala Operativa Regionale (SOR), il maltempo che ha interessato il Friuli-Venezia Giulia sta mostrando segnali di progressivo indebolimento, grazie alla presenza sulla pianura friulana di uno strato di aria calda e secca più esteso e intenso del previsto. Questa condizione ha favorito la rapida attenuazione dei temporali sviluppatisi in area montana, che si sono indeboliti già sulle Prealpi fino a dissolversi completamente in alta pianura.

Le precipitazioni più significative si sono concentrate tra Alpi e Prealpi Carniche, con accumuli generalmente compresi tra 20 e 30 mm. Il valore massimo è stato registrato a Barcis con 37 mm, mentre al passo del Predil si sono osservati 28 mm di pioggia. Sul fronte del vento, una corrente di bora in uscita da un intenso temporale sviluppatosi in Slovenia ha raggiunto raffiche fino a 41 km/h a Cividale del Friuli e a San Pietro al Natisone, mentre a Capriva del Friuli sono stati toccati i 56 km/h.

Per le prossime ore, la SOR segnala il mantenimento di una debole instabilità atmosferica, con la possibilità di qualche rovescio o isolato temporale, in un contesto di graduale miglioramento atteso dalla notte. Infine, non si registrano criticità sul territorio: dalla Sala Operativa Regionale e dal NUE112 non sono pervenute segnalazioni legate all’allerta in corso.

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