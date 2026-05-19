Maltempo in Molise: ordinanza del presidente Roberti per la ricognizione dei danni

La Regione Molise affronta l’emergenza maltempo con un piano strutturato e interventi immediati. Il presidente della Regione, Francesco Roberti, nominato commissario delegato per l’emergenza, ha firmato l’ordinanza n.1 del 19 maggio 2026, che definisce i criteri e le procedure per la ricognizione dei danni provocati dall’ondata di maltempo iniziata lo scorso 28 marzo. Il Governo nazionale aveva già dichiarato lo stato di emergenza per la durata di dodici mesi, stanziando per il Molise 20 milioni di euro destinati ai primi interventi urgenti di protezione civile. L’ordinanza di Roberti recepisce quanto previsto dall’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.1189/2026, strutturata in due fasi distinte, pensate per garantire un approccio rapido ed efficace.

Fase A: soccorso immediato e tutela della popolazione

La prima fase dell’ordinanza riguarda la predisposizione del Piano degli interventi urgenti, con il vincolo delle risorse disponibili. L’obiettivo principale è assicurare misure di soccorso e assistenza alla popolazione, proteggere la pubblica e privata incolumità e garantire contributi per l’autonoma sistemazione delle famiglie colpite.

“L’obiettivo prioritario è garantire interventi tempestivi ed efficaci, con particolare attenzione alle situazioni più critiche”, spiega Roberti nella nota diffusa dalla Regione, citando tra le emergenze principali gli edifici sgomberati, il rischio isolamento dei centri abitati, l’interruzione di servizi essenziali e la compromissione di collegamenti strategici.

Gli enti interessati dovranno trasmettere i dati richiesti esclusivamente tramite la piattaforma dedicata entro il 5 giugno 2026, per consentire una rapida elaborazione della fase A e l’avvio immediato degli interventi urgenti.

Fase B: ricognizione dei fabbisogni aggiuntivi

La seconda fase dell’ordinanza si concentrerà sulla ricognizione dei fabbisogni ulteriori relativi al patrimonio pubblico, alle infrastrutture e agli interventi più urgenti ancora necessari. Le tempistiche per questa fase saranno comunicate successivamente dalla Regione, mantenendo la flessibilità necessaria per adattarsi all’evoluzione della situazione.

Per facilitare la gestione dell’emergenza, la Regione Molise ha inoltre attivato un portale dedicato, che permetterà agli enti e ai cittadini di accedere alle informazioni e agli aggiornamenti sullo stato dei lavori e sugli interventi programmati.

Un piano urgente e coordinato per il Molise colpito dal maltempo

Con questa ordinanza, la Regione Molise e il commissario delegato Francesco Roberti mettono in campo un approccio strutturato, che combina interventi immediati con una valutazione accurata dei fabbisogni a medio termine. Grazie ai 20 milioni di euro stanziati dal Governo, la priorità resta la protezione della popolazione e la rapida ripresa dei servizi essenziali, con particolare attenzione alle aree più isolate e agli edifici più a rischio.

L’ordinanza n.1 del 19 maggio 2026 segna così un passo cruciale per la gestione dell’emergenza maltempo in Molise, garantendo procedure trasparenti, tempistiche precise e strumenti digitali per la raccolta dei dati, fondamentali per una risposta efficace e coordinata.