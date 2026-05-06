Maltempo in Piemonte: rovesci tra Alpi e pianure, è tornata la neve | FOTO

Una nuova fase di maltempo sta colpendo il Piemonte, con fenomeni particolarmente intensi concentrati nelle ultime ore sull’angolo sud-orientale dell’Alessandrino e lungo la fascia alpina e pedemontana compresa tra il Torinese e il Verbano-Cusio-Ossola. Rovesci anche di forte intensità stanno interessando queste zone, accompagnati da un sensibile calo delle temperature in quota. Nelle valli alpine interne, infatti, la neve è tornata a scendere sotto i 2mila metri, un dato significativo per il periodo. Emblematico il caso del Pian della Mussa, situato a circa 1.800 metri di altitudine, dove il paesaggio si è nuovamente imbiancato da alcuni centimetri di neve umida. All’alba, complice l’intensità dei rovesci, i fiocchi hanno raggiunto anche il fondovalle, spingendosi fino al paese di Balme.

Secondo le previsioni, i fenomeni tenderanno ad attenuarsi nel corso delle prossime ore, lasciando spazio a una temporanea pausa. Tuttavia, la tregua potrebbe essere breve: dalla serata è infatti attesa una nuova ripresa dell’instabilità, con possibili rovesci o temporali soprattutto sull’Alto Piemonte.

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