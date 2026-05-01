Maltempo in Tagikistan, piogge intense provocano allagamenti a Dushanbe | VIDEO

Le forti piogge cadute su Dushanbe, in Tagikistan, hanno provocato allagamenti in diverse aree della capitale. La notizia più rilevante riguarda l’impatto immediato del maltempo a Dushanbe sulla vita urbana: le immagini mostrano strade invase da acqua torbida, flussi fangosi che attraversano zone abitate e veicoli parzialmente circondati dall’acqua. In alcuni tratti, il livello dell’acqua appare sufficiente a rendere difficoltoso il passaggio dei mezzi e pericoloso il transito pedonale. Nel video diffuso si vedono strade allagate, acqua marrone che scorre con forza lungo la carreggiata e accumuli di fango in prossimità di edifici e veicoli. La scena restituisce la rapidità con cui le precipitazioni hanno saturato le vie urbane, trasformando parti della città in canali temporanei.

Il flusso fangoso attraversa la strada con onde e schiuma, segno di una corrente non trascurabile. Questi elementi rendono evidente la portata degli allagamenti a Dushanbe, anche in assenza di un bilancio ufficiale su danni, feriti o evacuazioni.

Il rischio urbano legato alle piogge improvvise

Gli allagamenti urbani rappresentano uno dei principali rischi durante episodi di pioggia intensa, soprattutto quando l’acqua cade in poco tempo e supera la capacità di drenaggio delle strade. A Dushanbe, le immagini mostrano proprio una dinamica di questo tipo: l’acqua non defluisce rapidamente e si concentra lungo le vie, trascinando fango e detriti.

Il fenomeno può creare criticità immediate per residenti, automobilisti e attività commerciali. Le strade invase dall’acqua riducono la visibilità della carreggiata, nascondono buche o ostacoli e possono bloccare i veicoli, aumentando il rischio di incidenti.

Dushanbe colpita dal maltempo: cosa si sa finora

Al momento, sulla base delle informazioni fornite, il dato certo è che la pioggia intensa ha causato allagamenti. Le immagini confermano la presenza di acqua fangosa in movimento e di strade rese difficilmente percorribili. Non risultano indicazioni su vittime, feriti, interventi di soccorso o danni strutturali. La notizia resta significativa per l’impatto visibile del maltempo su una grande area urbana e per il potenziale rischio legato a nuove precipitazioni in un contesto già vulnerabile a colate di fango e allagamenti improvvisi.

L’episodio di Dushanbe si inserisce in una fase di instabilità che negli ultimi giorni ha interessato il Tagikistan, con avvisi relativi a possibili fenomeni idrogeologici in diverse regioni del Paese. Le piogge intense, quando concentrate in tempi brevi, possono provocare rapidi innalzamenti del livello dell’acqua nelle strade e generare situazioni di pericolo anche lontano dai grandi corsi d’acqua.

Per i residenti, la priorità resta evitare le aree allagate, non attraversare strade sommerse e prestare attenzione ai sottopassi, alle zone depresse e ai tratti dove il fango può rendere instabile il fondo stradale. Nel caso di Dushanbe, il video mostra un evento già in grado di incidere sulla mobilità cittadina e di richiamare l’attenzione sul rischio crescente legato a piogge intense, allagamenti e fenomeni improvvisi nelle aree urbane del Tagikistan.