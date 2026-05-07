Maltempo India, violenta tempesta di sabbia si abbatte su Kalyan: forti venti e visibilità ridotta | VIDEO

Una violenta tempesta di sabbia ha investito diverse zone della Regione Metropolitana di Mumbai (MMR) nella sera di giovedì 7 maggio, ricoprendo aree come Kalyan e Mulund con dense nubi di polvere e riducendo la visibilità in numerosi quartieri. Secondo gli aggiornamenti del servizio meteorologico locale, la tempesta si è sviluppata sui sobborghi orientali prima di spostarsi verso ovest, in direzione di Thane e Mumbai, destando preoccupazione tra residenti e pendolari. Video condivisi sui social media mostrano forti venti che trasportano grandi nuvole di polvere attraverso le zone residenziali, con una visibilità drasticamente ridotta in diverse località.

La piattaforma di monitoraggio meteorologico Mumbai Rains ha emesso un’allerta intorno alle 16:30 locali, avvertendo che la tempesta di sabbia avrebbe potuto interessare Thane e altre aree della MMR per le successive una o due ore. Ai residenti è stato consigliato di rimanere in casa ed evitare spostamenti non necessari a scopo precauzionale. La tempesta di sabbia ha inoltre destato preoccupazione per possibili disagi alla circolazione e per il peggioramento della qualità dell’aria in alcune zone dell’area metropolitana.

Temperature in aumento e rischio temporali

L’allerta meteo segnalava anche lo sviluppo di forti temporali nella regione, accompagnati da fulmini e intense precipitazioni. L’improvviso cambiamento delle condizioni meteorologiche si verifica in un contesto di aumento delle temperature nel Maharashtra, dove alcune zone dello stato hanno già registrato temporali, raffiche di vento e piogge sparse negli ultimi giorni.