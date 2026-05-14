Maltempo India, violenta tempesta provoca 89 morti in Uttar Pradesh | VIDEO

Almeno 89 persone sono morte in diversi distretti dello Stato indiano dell’Uttar Pradesh a seguito di una violenta tempesta, accompagnata da forti piogge, polvere e venti impetuosi, che ha causato distruzioni diffuse nella sera di ieri, mercoledì 13 maggio. Lo riferiscono le autorità statali, citate dai media. Il maggior numero di decessi è stato registrato nel distretto di Prayagraj, con 21 vittime, seguito da Sant Ravidas Nagar (14), Fatehpur (11), Mirzapur (10), Unnao (6), Badaun (5), Bareilly e Pratapgarh (4 ciascuno), Hardoi, Kanpur Dehat, Sonbhadra e Sambhal (2 ciascuno), Sitapur (3), Basti, Rae Bareilly e Shahjahanpur (una ciascuno).

Le autorità hanno dichiarato che il bilancio delle perdite umane potrebbe aggravarsi ulteriormente con il proseguimento delle valutazioni nei distretti colpiti, mentre le squadre di soccorso restano impegnate nel ripristino dell’elettricità, delle comunicazioni e della viabilità nelle aree più gravemente danneggiate.