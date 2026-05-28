Maltempo India, voli nel caos per temporali e forti venti a New Delhi

Voli nel caos e ritardi all’Aeroporto Internazionale Indira Gandhi di New Delhi dopo che un temporale con lampi e forti venti si è scatenato su ampie aree della capitale dell’India. La pioggia ha fatto abbassare all’improvviso le temperature, portando sollievo dai +45°C degli ultimi giorni, ma ha creato problemi sulle piste e ritardi. L’aeroporto ha emanato un’allerta per i viaggiatori informandoli che, “a causa della perturbazione meteo, vari voli sono stati ritardati o cancellati“. Anche compagnie aeree nazionali come Spicejet e IndiGo hanno informato i passeggeri di disagi.