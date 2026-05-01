Maltempo Indonesia, tempesta di pioggia e vento a Bekasi: alberi caduti e tetti divelti | VIDEO

Condizioni meteorologiche estreme hanno devastato diverse zone della città di Bekasi, nella provincia di Giava Occidentale, in Indonesia. Piogge torrenziali accompagnate da forti venti si sono abbattute sulle aree di Jatiasih, Jatisampurna e Jatiluhur, provocando la caduta di alberi, lo scoperchiamento di tetti e la paralisi del traffico in diverse zone. La situazione è diventata ancora più drammatica quando alcuni residenti hanno segnalato grandinate durante l’improvvisa tempesta. Non sono state colpite solo le strade principali. Anche diverse zone residenziali sono state devastate dal vento. Una delle aree più colpite è stata Jalan Wibawa Mukti, in direzione di Jatisampurna. Diversi alberi di grandi dimensioni sono caduti, bloccando parte della carreggiata. Di conseguenza, il traffico è rimasto temporaneamente bloccato e gli automobilisti sono stati costretti a rallentare a causa di rami e tronchi sparsi sulla strada.

Non solo alberi caduti. I forti venti hanno scoperchiato anche i tetti di diverse case. Sono giunte segnalazioni di danni dalle seguenti zone: Puri Gading, Jatiluhur, Jatimekar, Jatiasih, Jatisari e Jatisampurna.

Colpiti 7 villaggi

Wisnu, responsabile ad interim della Sezione Emergenze e Logistica dell’Agenzia Regionale per la Gestione delle Catastrofi di Bekasi (BPBD), ha dichiarato che la caduta degli alberi ha interessato sette villaggi nei distretti di Jatiasih e Jatisampurna. “A causa delle forti piogge e dei venti impetuosi, secondo le segnalazioni ricevute in precedenza, gli alberi caduti sono distribuiti in sette villaggi nei distretti di Jatiasih e Jatisampurna“, ha affermato Wisnu.

Finora, ha aggiunto Wisnu, non si registrano vittime. “Al momento, non ci sono segnalazioni di persone colpite da alberi caduti”, ha sottolineato. “Il nostro personale è stato inviato in diverse località colpite dalla caduta degli alberi“, ha dichiarato.