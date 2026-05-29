Maltempo, intensa linea temporalesca dal Lazio all’Umbria: nubifragi nelle zone interne

Dopo i fenomeni intensi di ieri, nuovi forti temporali stanno colpendo il Lazio oggi. Una intensa linea temporalesca sta attraversando la regione, partendo dal sud e arrivando fino in Umbria. In particolare, i fenomeni iniziano dalla zona di Formia, in provincia di Latina, attraversano il Frusinate e le aree interne della regione, nel Reatino e sui Monti Simbruini, interessando anche le zone pedemontane a est di Roma lungo la Valle dell’Aniene. La linea temporalesca arriva poi in Umbria, interessando anche Terni e Perugia. In tutte le zone colpite, sono possibili piogge a carattere di rovescio, localmente anche nubifragio, accompagnate da raffiche di vento e qualche grandinata. Tra i dati pluviometrici più rilevanti finora segnaliamo: 45mm a Collalto Sabino (RI), 27mm a Marano Equo (RM), 11mm ad Anagni (FR).

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: