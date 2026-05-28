Maltempo, l’anticiclone cede il passo: i temporali si spostano dal Nord al Centro Italia | LIVE

L’anticiclone di matrice subtropicale che ha recentemente dominato e occupato gran parte dell’Europa Centrale e Occidentale sta attualmente attraversando una fase di graduale indebolimento. Questo cedimento dell’alta pressione sta consentendo a correnti di aria decisamente più fresca di infiltrarsi con facilità sulla nostra Penisola, modificando l’assetto meteorologico. Di conseguenza, tra la giornata di oggi e quella di domani assisteremo a un sensibile e marcato aumento dell’instabilità pomeridiana, un fenomeno atmosferico che rimarrà per lo più confinato e concentrato sulle zone interne del nostro Paese. Contemporaneamente a queste variazioni bariche, l’intenso calore anomalo registrato di recente si attenuerà in modo progressivo, sebbene le temperature previste, perlomeno per quanto riguarda i settori del Centro/Nord, rimarranno ancora al di sopra della normale media stagionale del periodo.

I temporali della notte e la discesa verso Sud

I primi segnali di questo cambiamento si sono manifestati già nella tarda serata di ieri. A partire dalla mezzanotte, infatti, intensi temporali sono stati segnalati in atto sul Mantovano e sul basso Veneto, strutturandosi in formazioni nuvolose in rapido moto verso Sud. Nelle ore successive della notte, come ampiamente previsto dai modelli, il fronte instabile ha raggiunto l’Emilia-Romagna portando con sé locali acquazzoni e repentine raffiche di vento. Un temporale particolarmente intenso ha colpito le alture dell’Appennino romagnolo, scaricando precipitazioni abbondanti soprattutto nella zona di Sant’Agata Feltria. L’instabilità ha continuato a generare fenomeni isolati tra Ferrarese, Bolognese e Romagna: intorno alle 5 nuovi nuclei temporaleschi sono stati individuati in piena attività sull’area del Delta del Po e ancora una volta sui rilievi dell’Appennino romagnolo. Al momento si segnalano 16 mm a Conselice (RA) e 15 mm a Civitella di Romagna (FC).

L’evoluzione attuale al Centro Italia

Con il passare delle ore, l’infiltrazione di aria fresca ha continuato ad alimentare l’instabilità spingendola ulteriormente verso il cuore della Penisola. Al momento, il fronte perturbato sta coinvolgendo diverse regioni del Centro Italia. I radar indicano la presenza di piogge continue e temporali sparsi tra Toscana, Umbria e Marche.

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