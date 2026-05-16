Maltempo Lazio, circolazione sospesa su un tratto della Linea Roma – Napoli

Il maltempo che ha colpito il Lazio oggi ha avuto ripercussioni anche sulla circolazione ferroviaria. In particolare, Rfi rendo noto che sulla linea Roma – Napoli via Cassino, dalle ore 17:30, la circolazione ferroviaria è sospesa tra Frosinone e Roccasecca per danni provocati dalle avverse condizioni metereologiche che stanno interessando la zona. I treni subiranno ritardi, variazioni e cancellazioni, evidenzia Rfi. Oggi a Frosinone e Cassino sono caduti 18mm di pioggia.

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