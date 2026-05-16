Maltempo Lazio, nuova grandinata a nord di Roma e raffiche di vento diffuse

Una nuova fase di maltempo nel Lazio ha interessato il territorio regionale, con una grandinata a nord di Roma e raffiche diffuse di vento registrate altrove. L’episodio più significativo riguarda una nuova grandinata a nord di Roma, fenomeno che ha richiamato l’attenzione per la sua intensità e per la localizzazione nell’area settentrionale della Capitale. La grandine rappresenta uno degli effetti più evidenti dell’instabilità atmosferica e può creare disagi alla circolazione, alle attività all’aperto e al territorio. Oltre alla grandinata, il quadro del maltempo è stato caratterizzato da raffiche diffuse di vento altrove.

Il vento forte, quando si manifesta in modo esteso, può contribuire ad aumentare le condizioni di disagio e richiede attenzione soprattutto negli spostamenti e nelle aree esposte.

Un quadro di instabilità sul Lazio

La combinazione tra grandinata a nord di Roma e raffiche di vento diffuse descrive una situazione di instabilità che interessa il Lazio con fenomeni diversi a seconda delle zone. Gli ultimi episodi evidenziano quindi un peggioramento delle condizioni meteorologiche, con episodi localizzati ma rilevanti per la popolazione.

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