Maltempo Lazio, Roma est sott’acqua: allagamenti e disagi sulla Tiburtina e a Tor Cervara | VIDEO

Il maltempo a Roma est ha causato allagamenti e disagi sulla Tiburtina, una delle arterie più trafficate del quadrante orientale della Capitale. I violenti temporali che hanno interessato l’area hanno trasformato alcuni tratti stradali in punti critici per la viabilità, con acqua accumulata sulla carreggiata e mezzi costretti a procedere con estrema cautela. La situazione più evidente riguarda la Tiburtina all’altezza dell’uscita del GRA, dove le immagini mostrano veicoli in transito sotto la pioggia battente, visibilità ridotta e presenza di acqua sulla sede stradale. Il passaggio dei mezzi avviene lentamente, in un contesto reso difficile dalle condizioni meteorologiche e dall’intensità delle precipitazioni.

Disagi alla circolazione tra uscita GRA e Tor Cervara

Le criticità non hanno riguardato soltanto la Tiburtina, ma anche l’area di Tor Cervara, interessata dagli effetti del forte temporale che ha colpito Roma est. Gli allagamenti hanno provocato rallentamenti e difficoltà negli spostamenti, con ripercussioni sulla circolazione in una zona già particolarmente trafficata.

L’acqua presente lungo la strada ha reso più complesso il transito dei veicoli, aumentando i disagi per chi si trovava a percorrere il tratto interessato. Le immagini documentano una situazione di forte difficoltà, con automobili e altri mezzi impegnati ad attraversare aree dove la pioggia ha rapidamente creato accumuli d’acqua.

Le immagini dalla Tiburtina: pioggia intensa e strade invase dall’acqua

Il video documenta la situazione sulla Tiburtina altezza uscita GRA e a Tor Cervara, mostrando gli effetti concreti dei temporali su Roma est. La pioggia intensa, la carreggiata bagnata e l’acqua accumulata lungo la strada restituiscono il quadro di una viabilità fortemente condizionata dal maltempo.

Le immagini della situazione sulla Tiburtina e a Tor Cervara sono state realizzate da Giuseppe Baisi, per Meteo Lazio, e da Meteo neve Roma e Castelli. Il materiale video mostra gli effetti dei violenti temporali che hanno colpito il quadrante orientale della città, con particolare attenzione alla zona della Tiburtina all’altezza dell’uscita del Grande Raccordo Anulare.

Maltempo a Roma est, situazione difficile nei punti più esposti

L’episodio conferma la vulnerabilità di alcuni tratti viari del quadrante orientale della Capitale in occasione di precipitazioni particolarmente intense. La Tiburtina, soprattutto in prossimità dell’uscita del GRA, e la zona di Tor Cervara risultano tra le aree dove il temporale ha prodotto gli effetti più visibili sulla circolazione.

Gli allagamenti a Roma est hanno generato una situazione di forte disagio, con rallentamenti e difficoltà per il traffico veicolare. Le condizioni mostrate dalle immagini evidenziano come le precipitazioni abbiano inciso rapidamente sulla viabilità, rendendo complesso il passaggio dei mezzi nei tratti interessati.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.