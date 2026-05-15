Maltempo Lazio, temporali intensi e localizzati: grandine e forte vento a Roma

La perturbazione inizia a far sentire i suoi effetti anche nel Lazio, con temporali localizzati e molto intensi. Colpita anche Roma: segnalata anche grandine e forti raffiche di vento. Sui quadranti settentrionali della città sono già caduti 13mm di pioggia mentre la temperatura è crollata a +16°C dopo una massima di +22°C. La pioggia in atto sulla Capitale ha costretto a sospendere la semifinale degli Internazionali d’Italia tra Casper Ruud e Luciano Darderi, quando si era sul 4-1 nel primo set per il norvegese.

Un forte temporale con grandine ha colpito anche l’area compresa tra Sezze e Ceccano, nel Frusinate. Segnaliamo anche 21mm di pioggia a Frosinone, 13mm a Nepi, 12mm a Supino, Alatri, Isola del Liri. Altri temporali stanno entrando dal mare.

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