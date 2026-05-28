Maltempo Lazio, violenti rovesci tra Frosinone, Latina e Monti Reatini: temporali accompagnati da fulmini e grandine

Nelle aree interne del Lazio meridionale sono in atto temporali localmente di forte intensità, in particolare lungo la fascia montuosa degli Aurunci compresa tra le province di Frosinone e Latina. Le celle temporalesche sviluppatesi sui rilievi tendono a spostarsi verso la Piana di Fondi e il Golfo di Gaeta, coinvolgendo via via anche le pianure e i settori costieri. Ulteriori nuclei temporaleschi risultano in sviluppo anche a ridosso dei Monti Reatini, soprattutto tra il versante leonessano e l’area di Amatrice, dove possono verificarsi rovesci improvvisi e a tratti di forte intensità. Si tratta di fenomeni prevalentemente pomeridiani e serali, favoriti dall’interazione tra aria umida nei bassi strati e orografia appenninica.

L’attività elettrica associata a questi sistemi risulta notevole, con numerosi fulmini e lampi lungo il percorso dei temporali. Nel passaggio delle celle non si escludono improvvise raffiche di vento, locali grandinate di piccola taglia e piogge abbondanti concentrate in un breve lasso di tempo, con caratteristiche di rovescio o nubifragio, in grado di generare allagamenti, specie tra entroterra aurunco, Piana di Fondi e litorale del basso Lazio.

Con la progressiva diminuzione delle temperature, i fenomeni tenderanno ad attenuarsi, pur restando possibile qualche rovescio residuo. In questi casi è consigliabile seguire gli aggiornamenti attraverso il nowcasting, prestando particolare attenzione agli spostamenti durante i temporali più intensi ed evitando sottopassi, corsi d’acqua e aree soggette ad allagamenti rapidi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.