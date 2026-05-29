Maltempo Lazio, violenti temporali nel Frusinate: nubifragi, grandine e raffiche di vento in marcia verso il Golfo di Gaeta | VIDEO

Non accenna ad attenuarsi il maltempo sulle regioni centrali. Dal pomeriggio odierno, infatti, temporali anche di forte intensità stanno colpendo le aree interne del Lazio, in particolare lungo l’Appennino, con celle in lento movimento verso sudovest in direzione del Tirreno. In alcuni casi, gli accumuli pluviometrici hanno già raggiunto i 30 mm in un breve lasso di tempo, a causa di rovesci molto intensi e localmente persistenti. Violenti temporali interessano il Frusinate e si stanno spostando verso la costa laziale meridionale, sfiorando l’area del Golfo di Gaeta. Nelle zone interne è elevato il rischio di nubifragi, grandinate fino a media taglia e forti raffiche di vento, con possibili allagamenti lampo e disagi alla viabilità.

A Ceccano, in provincia di Frosinone, è in corso un forte nubifragio (video da Tornado in Italia) con pioggia intensa, vento sostenuto e anche un po’ di grandine, segnale di una cella temporalesca particolarmente organizzata e potenzialmente pericolosa lungo la sua traiettoria. Nel corso delle prossime ore e in serata i temporali potranno insistere ancora sulle aree interne e tirreniche del Centro, con ulteriori brevi ma intensi rovesci intensi e locali criticità idrogeologiche.

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