Maltempo Liguria, forte temporale scarica intense piogge a nord di Genova

Un forte temporale sta interessando la Liguria, in particolare l’area a nord-ovest di Genova, dove sta scaricando intense piogge. Sono già caduti 38mm a Ceranesi, 31mm a Mele, Prai, 28mm a Fiorino, 25mm a Masone, Passo del Faiallo, 23mm a Passo del Turchino. “Un flusso umido meridionale nei bassi strati mantiene un cielo molto nuvoloso o coperto sul Centro-Ponente, con possibili piovaschi o isolati rovesci, specie a ridosso dei rilievi; nubi basse in diradamento nel pomeriggio, ma sostituite dal transito di estese velature più consistenti in serata”, sono le previsioni meteo di Arpal per la giornata odierna.

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