Maltempo Liguria, fulmine distrugge il campanile: evacuati e zona rossa a Corte | FOTO

Un fulmine ha colpito il campanile della chiesa di Corte, frazione del comune di Molini di Triora (Imperia), provocando un dissesto statico. È successo nel pomeriggio di ieri. Per questa ragione, il nucleo droni dei Vigili del Fuoco della Liguria ha condotto un sopralluogo della struttura. Evacuate 9 persone, due residenti e sette turisti stranieri ospiti di una struttura ricettiva vicina al campanile e considerate in zona rossa circa 20 abitazioni. Sul posto una squadra del distaccamento di Sanremo, il funzionario di servizio, il nucleo Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto dei Liguria. In corso sopralluogo dei droni per monitorare la stabilità delle parti rimaste, ed eventuali criticità, per garantire la messa in sicurezza della zona.

Sul posto anche sindaco, Carabinieri, delegati della Curia di Ventimiglia, tecnici comunali. Previsto per la giornata di domani l’intervento della squadra Saf per la rimozione delle parti pericolanti e la messa in sicurezza della zona interessata.

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