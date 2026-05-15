Maltempo Liguria, la furia del mare: onde di oltre 7 metri nello Spezzino

La violenta mareggiata che ha sferzato le coste della Liguria tra il pomeriggio e la serata di ieri ha lasciato segni profondi sul territorio, confermando le previsioni di forte criticità meteorologica diffuse nelle ore precedenti. Secondo l’ultimo aggiornamento fornito dai tecnici dell’Arpal, la stazione di rilevamento della boa Ispra situata a La Spezia ha catturato dati impressionanti, segnalando un’onda massima che ha raggiunto l’altezza record di ben 7,5 metri. L’evento estremo è stato caratterizzato da un’altezza significativa di 5,2 metri e un periodo d’onda oscillante tra gli 8 e i 9 secondi. Anche nelle altre province, i sistemi di monitoraggio hanno rilevato valori simili, confermando una condizione di mare agitato o molto agitato che ha interessato uniformemente l’intero arco ligure, con onde che hanno costantemente superato la soglia dei 5 metri di altezza significativa, rendendo la navigazione impossibile e causando danni evidenti alle strutture balneari.

La tecnologia degli accelerometri per il monitoraggio costiero

Per ottenere una mappatura così precisa dello stato del mare, l’Arpal si avvale di una rete capillare di accelerometri distribuiti su tutto il territorio regionale. Questi strumenti sono sensori ad alta sensibilità progettati per rilevare le micro-vibrazioni del terreno generate dall’energia del moto ondoso che si infrange sulla costa. Attraverso l’applicazione di specifici algoritmi matematici, questi segnali vibratori vengono processati e trasformati in dati fisici accurati riguardanti l’altezza e il periodo delle onde. Questo sistema permette di monitorare la mareggiata in tempo reale anche laddove non siano presenti boe in mare aperto, garantendo una sorveglianza continua della costa.

Evoluzione del moto ondoso nelle prossime ore

Dopo il picco registrato nella serata di ieri, le prime ore della giornata odierna hanno fatto segnare una parziale attenuazione della forza del mare. Tuttavia, gli esperti avvertono che si tratta di una tregua momentanea. Le previsioni indicano infatti un nuovo temporaneo aumento del moto ondoso nel corso del pomeriggio, prima di un definitivo miglioramento delle condizioni marine.

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