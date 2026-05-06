Maltempo Liguria, piogge intense tra Genova e Tigullio: celle temporalesche attive, quasi 70 mm a Bolzaneto

Nessuna particolare criticità dovuta al maltempo è stata registrata durante la notte in Liguria in seguito al passaggio della perturbazione, ma l’attenzione resta alta per le prossime ore. L’allerta meteo gialla per temporali, attiva dalla mezzanotte sul centro-levante (zone B, C ed E), rimane in vigore fino alle ore 14 di oggi, mercoledì 6 maggio. Secondo quanto comunicato da Arpal, è inoltre presente una bassa probabilità di fenomeni intensi anche sul ponente (zone A e D).

Piogge più intense tra Genova e Tigullio

Le precipitazioni più significative hanno interessato soprattutto l’area tra il Genovese e il Tigullio. Tra i valori più elevati di pioggia oraria si segnalano:

Bolzaneto: 31,8 mm

Rapallo: 30,2 mm

Pegli: 30 mm

Portofino: 29,8 mm

Monte Gazzo: 29 mm

Per quanto riguarda le cumulate nelle ultime 24 ore, i dati più rilevanti sono stati registrati a Bolzaneto con 68,8 mm, a Reppia con 66 mm e a Montoggio con 62 mm.

Celle temporalesche attive e monitoraggio continuo

In questa fase, i meteorologi Arpal segnalano la presenza di una struttura temporalesca organizzata sul ponente della città di Genova e una seconda cella attiva nell’area di Rapallo. Le precipitazioni, pur in un contesto di progressiva attenuazione, restano quindi da monitorare con attenzione. La Sala Operativa Regionale rimane aperta per tutta la durata dell’allerta, mentre la Protezione Civile regionale continua il monitoraggio costante dell’evoluzione meteorologica nelle prossime ore.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.