Maltempo Liguria, vento forte nell’Imperiese: danni in diverse località

Le forti raffiche di vento stanno causando danni in tante località dell’Imperiese, da Ventimiglia, a Vallecrosia, Sanremo e Imperia, costringendo i Vigili del Fuoco ad intervenire. Sono oltre venti, dalle 14 di oggi, le chiamate arrivate ai centralini dei Vigili del Fuoco della provincia. I danni riguardano soprattutto pali, insegne o grondaie pericolanti e tanti alberi, anche alcune palme, abbattuti dalle forti raffiche. Le richieste di intervento continuano a giungere ai centralini del comando provinciale e delle sedi distaccate. All’Osservatorio Meteosismico di Imperia è stata registrata una raffica di 95km/h e di 105km/h sul Monte Maure.

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