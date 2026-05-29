Maltempo, linea temporalesca sull’Emilia-Romagna: piogge intense dal parmense all’imolese

Una linea temporalesca sta interessando in queste ore l’Emilia-Romagna, muovendosi da Nord verso la pianura tra parmense, reggiano, modenese e bolognese, fino a raggiungere l’area imolese. I fenomeni risultano localmente intensi, accompagnati da rovesci diffusi e attività elettrica. In precedenza un forte temporale ha colpito soprattutto la bassa bolognese al confine con il ferrarese occidentale, dove si sono registrati accumuli pluviometrici significativi: dalla mezzanotte sono caduti 51 mm a San Pietro in Casale (BO) e 46 mm a Sant’Agostino (FE). Tra le zone più colpite Renazzo (FE): nella notte segnalate piogge intense, grandine e forti raffiche di vento.

Alla base della fase di maltempo c’è il temporaneo indebolimento dell’anticiclone subtropicale che domina l’Europa centro-occidentale. Nella giornata di oggi, venerdì 29 maggio, infiltrazioni di aria più fresca stanno interessando il Nord Italia, attenuando il caldo intenso degli ultimi giorni che aveva portato anche a nuovi record di temperatura per il mese di maggio. Nonostante il passaggio temporalesco, il peggioramento sarà rapido e localizzato: il tempo resterà nel complesso stabile e soleggiato, pur con il rischio di nuovi episodi temporaleschi anche forti.

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